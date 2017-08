Blindgänger in Frankfurt sorgt für große Aufregung

Der Fund einer englischen Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg in Frankfurt am Main hat nun Folgen für die Bevölkerung im Stadtteil Westend. Am Sonntag soll der Sprengsatz entschärft werden. Aus Sicherheitsgründen werden Anwohner ihre Wohnungen verlassen müssen. Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch veröffentlichten die Stadt Frankfurt, der Kampfmittelräumdienst und die Polizei Details zum Ablauf der Entschärfung. Der Sperradius trage auch einer ungewollten Explosion Rechnung. Ordnungsdezernent Markus Frank: "Wir werden mehr als 60.000 Menschen am Sonntag evakuieren müssen. Sie wissen, dass am Dienstag, dem 29. August, eine Luftmine gefunden wurde. Die Spezialisten unter Ihnen wissen: das ist eine HC-4000, die wiegt 1,8 Tonnen und hat 1,4 Tonnen Sprengstoff an Bord, würde man so sagen. Und das bedeutet, dass das grundsätzlich eine Gefahr ist für die Stadt." Im Falle einer Explosion würden Steine im Umfeld der Luftmine wie Geschosse umherfliegen, so René Bennert vom Kampfmittelräumdienst: "Das ist keine reine Splitterbombe, sondern eine Druckbombe. Die sollte quasi die Dächer abdecken und im Nachhinein kamen die Brandbomben, um die Häuser in Brand zu stecken. Jetzt liegt sie dummerweise auf der Erde." Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill rief die Menschen in dem betroffenen Gebiet zur Zusammenarbeit auf: "Und ich setze dabei auch wirklich auf den gesunden Menschenverstand der Bürgerinnen und Bürger, dass bei einer solchen Bombe und der Sprengkraft einer solchen Bombe es wirklich erforderlich ist, dieses Areal zu verlassen. Das ist ja nicht aus freien Stücken so gewählt, sondern das ist der absolut notwendige Bereich." Die Evakuierung soll zwischen sechs und acht Uhr morgens stattfinden, danach kontrolliere die Polizei das Sperrgebiet. Um 20 Uhr soll der Einsatz beendet sein, so die Branddirektion Frankfurt.