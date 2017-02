Bulldogge verletzt zwei Kinder teils schwer

In Oberhausen ist ein Familienhund zur Bedrohung geworden: Die Bulldogge griff zwei Kinder am Montagabend in deren Wohnung an. Die Geschwister mussten im Krankenhaus behandelt werden.



Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Die Familie hatte zuvor mit dem Vierbeiner im Wohnzimmer gesessen, als der Hund aus nicht erkennbaren Gründen auf die Kinder im Alter von zehn und 14 Jahren losging. Die Mutter konnte ihre Kinder von dem Tier befreien und dieses in ein anderes Zimmer sperren. Das Ordnungsamt und eine Tierärztin nahmen die etwa dreieinhalbjährige Bulldogge später in ihre Obhut und brachten sie in ein Tierheim, berichtete die Polizei.

Der ältere Bruder wurde nach Angaben der Beamten im Krankenhaus ambulant behandelt. Aufgrund seiner Verletzungen musste der zehnjährige Junge stationär aufgenommen werden. Die Polizei Oberhausen ermittelt nun werden fahrlässiger Körperverletzung.