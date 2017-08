Etwas kopflos wirkt das Ganze, hat aber einen ernsten Hintergrund: Die australische Polizei hat am Dienstag ein Video veröffentlicht. In dem Video sind enthauptete Modelle von Dinosauriern zu sehen. Die drei Riesenechsen standen im Nationalen Dinosaurier-Museum in der Nähe von Canberra. Diebe hatten die Köpfe nachts am vergangenen Wochenende gestohlen. Das Überwachungsvideo zeigt ein Allrad-Fahrzeug, das am westlichen Eingang des Museums entlangfuhr, wo die Dinosaurier noch komplett standen. Die Polizei erklärte, sie gehe davon aus, dass die auf dem Video sichtbaren Personen die Täter waren und die Köpfe mit einer Säge entfernten. Die Beamten bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe, damit die Täter möglichst schnell gefasst werden können.