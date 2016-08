Abriss im Akkord. Mehr als 100 Bagger haben am Wochenende eine Brücke in der chinesischen Provinz Jiangxi abgetragen. Für die steigende Anzahl an Autos war sie zu eng geworden. In Zukunft soll ein U-Bahn-System gebaut werden. Die vierspurige Überführung war 24 Jahre alt. Das Abtragen der rund 500 Meter langen Strecke hat etwa 56 Stunden gedauert, also etwas mehr als 2 Tage. Am frühen Montagmorgen war die Fahrbahn darunter für den Verkehr wieder frei.