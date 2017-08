Als die Menschen im Südwesten Chinas erkennen, welche Erdmassen da den Hang hinunter kommen, beginnen sie zu laufen. Die Lawine ereignete sich am Sonntag, die Handyaufnahmen wurden im Anschluss vom chinesischen Staatsfernsehen verbreitet. Der Erdrutsch ging an einer Schnellstraße im Kreis Mao in der Provinz Sichuan ab. Rund 20.000 Kubikmeter Schlamm sollen sich dabei in Bewegung gesetzt haben, niemand wurde dabei verletzt, so berichtete das chinesische Fernsehen.