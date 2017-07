Vater lässt zweijährige Tochter in künftigem Grab Probe liegen

Hier wird einmal seine Tochter liegen. Das teilt ein chinesischer Vater auf einer chinesischen Internetseite mit. Mit der Aktion möchte der 24-Jährige auf das Schicksal seines Kindes und das seiner Familie aufmerksam machen. Seine zwei Jahre alte Tochter ist todkrank. Sie könnte behandelt werden, aber in China wird die nötige Therapie nicht übernommen. Ein kleines Vermögen hat der Vater schon ausgegeben, hat sich Geld von Freunden und Bekannten geliehen, aber nun ist nichts mehr da. Und der Verdienst des Fabrikarbeiters ist ziemlich mager. Seine Tochter leidet an Thalassämie, ihr Körper bildet nicht genügend Hämoglobin. Bluttransfusionen könnten ihr helfen und jetzt gibt es tatsächlich neue Hoffnung. Im Internet läuft ein Spendenaufruf: Umgerechnet kamen bereits 14.000 Euro zusammen. Wenn jetzt noch etwas mehr dazukommt, dann könnte die Krankheit sogar ganz besiegt werden – mit einer Stammzellen-Transplantation – und da könnte die Mutter helfen. Die ist gerade wieder schwanger und mit dem Blut aus der Nabelschnur des ungeborenen Geschwisterchens, wäre so etwas möglich, schreibt die chinesische Zeitung "People's Daily“. Und dann hätte die aufrüttelnde Aktion des Vaters Erfolg gehabt.