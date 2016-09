Waldbrände an Spanien Costa Blanca haben über tausend Anwohner und Urlauber zur Flucht gezwungen gaben die spanische Behörden bekannt. Die Brände könnten nach Angaben der Rettungsstellen absichtlich gelegt worden sein. Am Samstag brachen drei Brandherde aus, und zerstörten in dem spanischen Touristenort Javea und Umgebung zahlreiche Häuser. Über 300 Menschen mussten in Notunterkünften ausharren. Die Lage blieb auch am Sonntag sehr angespannt, die Temperaturen in Javea lagen bei rund 42 Grad Celsius, wegen geringer Luftfeuchtigkeit und Winden konnten sich die Brände weiter ausweiten, berichtet Javeas Bürgermeister Jose Chulvi: "Neben dem Schäden an der Umwelt und den Schäden an den Wäldern, ist vor allem privates Eigentum beeinträchtigt." Feuerwehrleute und Soldaten der spanischen Armee kämpften mit allen Mittel darum, die Brände einzudämmen, und Tausende Gebäude vor der Zerstörung zu bewahren. Trotz der bedrohliche Situation wurde niemand schwer verletzt.