Es ist tragisch, wenn ein Mensch auf plötzliche und unvorhergesehene Weise ums Leben kommt. Doch manchmal waren die Umstände vielleicht gar nicht so unvorhersehbar. Manchmal hätte alles verhindert werden können, wenn die betroffene Person nur eine Sekunde lang nachgedacht hätte. Wenn der Mann, der das Material seiner Jacke testen wollte, diese ausgezogen hätte, bevor er sie mit einem Messer durchbohrte. Oder wenn ein Rentner an der Ostsee seinen Garten verlassen hätte, bevor er ihn unter Strom setzte.

Für solche Todesfälle wird seit 1994 in unregelmäßigen Abständen der Darwin Award verliehen. Benannt ist der Preis nach dem britischen Naturwissenschaftler Charles Darwin, auf dessen Forschungen die Theorie der natürlichen Selektion zurückgeht. Bezogen auf die aus eigener Dummheit aus dem Leben geschiedenen Personen, bedeutet natürliche Selektion, dass lebensuntüchtige Menschen sich nicht fortpflanzen und ihre Gene nicht an eine nächste Generation vererben. Es werden also Menschen honoriert, die nach Darwins Theorie lebten und sich selbst aufgrund ihrer Idiotie aus der menschlichen Fortpflanzung ausschlossen. Deswegen wird der Darwin Award nicht nur an Menschen verliehen, die besonders dämlich zu Tode gekommen sind, sondern auch an welche, die sich selbst unfruchtbar gemacht haben. Und ja, das ist genauso makaber wie es klingt.

Mehr Männer unter den Gewinnern

Wie alle wichtigen Preise ist auch dieser gar nicht so leicht zu bekommen: So reicht zum Beispiel normale Dummheit nicht aus, um ausgezeichnet zu werden. Man muss sich schon als besonders dämliches Exemplar hervorgetan haben. Außerdem sind Todesfälle ausgenommen, bei denen andere zu Schaden gekommen sind.

Die Idee für den Darwin Award hatten Biologiestudenten der kalifornischen Universität Stanford, heute trägt die Biologin Wendy Northcutt die Verantwortung für die als "sarkastischer Negativpreis" kategorisierte Auszeichnung. Forscher des Institut of Cellular Medicine in Newcastle untersuchten vor zwei Jahren die Liste der Preisträger und fanden heraus, dass der Award 282 Mal an Männer und nur 36 Mal an Frauen vergeben wurde. Fälle, an denen Paare beteiligt waren, rechneten sie heraus. Wie man dieses Ergebnis deuten will, obliegt jedem selbst. Die Forscher vermuteten eine höhere Risikobereitschaft bei Männern …

Unsere Top Ten der Darwin-Award-Preisträger