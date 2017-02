Deutsche Schäferhündin "Rumor" ist in den USA ein Star

Den schönsten Preis hat sie gleich gegessen. Steak vom Silbertablett. Die fünf Jahre alte Hündin "Rumor" ist der Top Dog in New York. Der Deutsche Schäferhund hat in diesem Jahr bei der renommierten Westminster-Hundeshow gewonnen. In der wichtigsten Kategorie "Best in Show" setzte sich Rumor gegen mehr als 2800 Konkurrenten durch. Die Westminster-Hundeshow fand in diesem Jahr bereits zum 141. Mal statt. Dem Top Dog sind der Ruhm und das Rampenlicht sicher. Rumor habe es einfach drauf, sagt ihr Mitbesitzer Kent Boyles: "Sie ist wirklich in einer guter körperlichen Verfassung, eine super Athletin. Und sie hat wirklich ein tolles Temperament. Sie bewegt sich wie ein Show-Hund. Sie mag es." Nach dem ganzen Rummel, der ihren Sieg begleitet hat, war die Hündin allerdings ziemlich erledigt. In Zukunft darf sie es nach Angaben ihrer Besitzer etwas ruhiger angehen lassen und sich aus dem Show-Geschäft zurückziehen. Stattdessen soll sie Mutter werden und viele schöne Hunde-Babies zur Welt bringen.