Wie ihre sagenhafte Flucht begann, daran erinnert sich Marta Amaro nur vage. Sie betrank sich in jener Nacht Mitte Mai und killte so die Schmerzen in ihrer Brust. Sie wusste, dass sie alles zurücklassen würde: ein Haus, zwei Kinder, einen Enkel und ihren Ehemann, der für 20 Jahre im Gefängnis sitzt. Auch Liset Barrios trank in jener Nacht, viel Rum und schlechtes Bier, aber sie war in bester Aufbruchstimmung. Sie hatte nur wenige Verwandte in Havanna, nur ihre Mutter, eine Anhängerin Fidel Castros. "Verwirkliche deine Träume", gab die ihr mit auf den Weg. "Ich habe meine Revolution. Du hast deine."

Vor ihnen: elf Länder, 13.000 Kilometer

So begann am 13. Mai in Havannas Armenviertel Marianao die ungewöhnliche Flucht zweier ungewöhnlicher Freundinnen: Marta Amaro, 53, Tagelöhnerin, dünn und ausgezehrt, im Gesicht die Spuren eines Lebens in Armut und Alkohol. Und Liset Barrios, 25, Tänzerin, Prostituierte, schlagfertig und mit den "Kurven einer Kubanerin", wie sie sagt.

Vor ihnen lagen: Elf Länder, fast 13.000 Kilometer und die ständige Angst als einzige Frauen unter Hunderten Männern. Ihr Ziel: Miami, USA.



Warum wählten Sie nicht den kurzen Weg - per Boot nach Florida? Bis in die USA sind es nur 90 Seemeilen.

Marta: Wir sind doch nicht lebensmüde. Einige Kubaner fliehen noch in selbst gebastelten Booten. Viele verrecken dabei.

Liset: Und wenn die Amerikaner dich aufgreifen, schicken sie dich zurück.

Also wählten Sie den Landweg - wie mehr als 40 000 kubanische Flüchtlinge in diesem Jahr, so viele wie noch nie.

Marta: Genauso gefährlich, aber das wissen wir erst im Nachhinein.

Liset: Und genauso teuer. Allein der Flug nach Guyana kostete jeden 1000 Dollar.

Warum nach Guyana, nach Südamerika?

Liset: Die anderen Länder verlangen Visa. Guyana nicht. Kubaner kaufen dort Kleidung und verkaufen sie zu Hause. Wir sind in Georgetown gelandet. Da standen wir und wussten nicht weiter.

Marta: Ein anderer Kubaner hat einen Schlepper aufgetrieben. Es ging dann mit einem vollgestopften Kleinbus über schlechte Straßen Richtung Brasilien. 18 Stunden. 350 Dollar pro Person. Da hatten wir nur noch 200 Dollar übrig.



Mehr hatten Sie nicht mit?

Marta: Ich habe für die Flucht alles verkauft, was ich besaß. Selbst mein Haus.

Liset: Na ja, das Geld hast du fast komplett versoffen.

Marta: Stimmt nicht. Du hast gut reden. Du hattest Joey, deinen Freier in Chicago, der hat dir immer Geld überwiesen.

Das Gespräch wird hitzig. Menschen blicken sich um. Wir sitzen in einem Fast-Food-Restaurant nahe dem Flughafen Miamis. Billighotels, Betonzäune, sechsspurige Ausfallstraßen.

Sie sind zwei - darf man das sagen? - ungleiche Freundinnen.

Liset: 28 Jahre Altersunterschied.

Marta: Aber wie Schwestern.

Liset: Dass zwei Frauen zusammen flüchten, kommt nicht vor. Wenn Frauen flüchten, dann nur mit Männern.

Guyana also ...

Marta: Ein hässliches Land.

Liset: Mit einem Kanu setzten wir über einen Grenzfluss nach Brasilien. Von dort ging es per Bus quer durchs Land bis an den Amazonas nach Manaus. Brasilien war etwas ganz anderes.

Marta: Wir sind sofort in den Supermarkt. Dort gab es alles, was wir in Kuba nicht haben: Säfte, Tiefkühlessen, Schokolade. So etwas habe ich noch nie gesehen.

Auch Havanna erlebt derzeit durchaus irre Tage. US-Touristen kommen in Scharen. Es herrscht Aufbruchstimmung.

Marta: In den Armenvierteln kriegen wir davon nichts mit. Ich habe Kleidung aus Venezuela weiterverkauft. Für vier Dollar am Tag. Bis die Polizei sagte: Das ist illegal.

Liset: Alle wollen weg. Die Lage wird immer schlimmer. Der Strom fällt regelmäßig aus. Die Fleischpreise stiegen um 20 Prozent. Weiterhin gibt es überall Spitzel. Ich stamme aus Guantánamo. Da bekommt man vom angeblichen Aufbruch nichts mit.

Marta: Na ja, du hast das ja mitbekommen mit deinen Kunden.

Liset: Marta!

Marta: Stimmt doch.

Liset: Eigentlich bin ich ja klassische Tänzerin, habe aber nichts verdient. Also habe ich mich prostituiert. Ich hatte Kunden aus aller Welt.

Marta: Du hast gut verdient.

Liset: Manchmal 60 Dollar am Tag.

Das ist mehr als ein Lehrer in einem Monat verdient: 20 Dollar.

Liset: Aber die Polizei belästigte mich, drohte mit Knast. Ich musste mich immer aus heiklen Situationen befreien.

Marta: Genauso wie auf der Flucht.

Liset: Marta!

Marta: Stimmt doch.

Liset: Ich habe es getan, um uns zu schützen. Ich habe mich mit Schleppern oder Polizisten nur angefreundet, wenn es hart auf hart kam.



Marta: In Peru zum Beispiel.

Liset: In Peru haben uns Polizisten an der Grenze festgenommen. Wir hätten kein Visum, sagten sie. Wir müssten zurück nach Kuba. Ich habe dann meinen Charme spielen lassen. Da haben sie uns freigelassen.

Marta: Sie haben uns sogar zu den Schleppern an die Grenze gefahren.

Die Polizei übergibt Flüchtlinge an Schlepper?

Liset: Die arbeiten zusammen. Jeder will was vom großen Kuchen.

Marta: Von Peru sind wir auf Pferden nach Ecuador eingeritten, durch die Nacht.

Liset: Die Schlepper geben dir kein Wasser. Oder nur für zehn Dollar pro Flasche. Abzocker. Ein Flüchtling aus Nepal ist ohnmächtig geworden. Ich dachte, er stirbt.

Marta: Wir haben ihm die Nase zugedrückt, damit er Atemnot bekommt. Da ist er zu sich gekommen.

Sie waren mit Nepalesen unterwegs?

Liset: Mit allen möglichen Flüchtlingen. Aus Indien, Nepal, Somalia. Sie fliehen um die halbe Welt, um es bis Amerika zu schaffen.

Das klingt nach einer großen bunten Truppe.

Liset: Es gibt viel Rassismus. Es gibt unterschiedliche Klassen von Flüchtlingen.

Welche?

Marta: Wir wurden besser behandelt. Als Frauen. Zudem weiß.

Liset: Ich bin Mulattin. Du auch.

Marta: Ich bin "mulata blanconada". Geweißte Mulattin. Beide Eltern sind helle Mulatten. Schwerer hatten es Asiaten. Und noch schwerer die aus Haiti.

Liset: Die geben sich als Somalier aus, warum auch immer.



Wahrscheinlich weil Somalier in den USA politisches Asyl beantragen können.

Marta: Haitianer sind auf der Skala ganz unten. Sie haben am wenigsten Geld. Im Bus lässt man sie als Strafe nicht auf die Toilette gehen.

Liset: Ich muss los. Ein Freier will mich.



Ein anderer Tag. Eine Armensiedlung im Norden Miamis. 99-Cents-Stores, Alkoholläden, Pfandhäuser. In einer Seitenstraße ein gesichtsloses Flachdachhaus, Zufluchtsort für kubanische Flüchtlinge. Im Hinterhof sitzen die beiden Frauen: Marta im Leopardenhemd, mit Zigarette und Bier. Liset mit Sonnenbrille im langen Haar, Joint und Handy.

Sie sind also auf Pferden nach Ecuador eingedrungen. Es ist Tag 23 Ihrer Flucht, Kilometer 4000.

Liset: Mit einem Kartoffeltruck ging es weiter durch Kolumbien, auf der Ladefläche. Wir gaben dem Schlepper je 700 Dollar, um die nächste Etappe bis Panama vorzubereiten, den gefährlichsten Teil.

Was haben Sie in der Zwischenzeit gemacht?



Liset: Warten. Das ist das Schlimmste auf der Flucht. Dieses ständige Warten. Bangen. Diese Langeweile. Also sind wir raus. Haben Party gemacht. Rumba. Piña Colada. Joints sind billig in Kolumbien.

Sie machen Party auf der Flucht?

Liset: Wir sind auch nur Menschen. Die ganze Zeit eng an eng - in Bussen, auf Ladeflächen, in Booten. Immer mit der Angst, von der Grenzpolizei festgenommen zu werden. Die Schlepper jagen dir Angst ein, um die Preise hochzutreiben.

Marta: Der Schlepper in Medellín kam nicht wieder. Er hat die 1400 Dollar einfach eingesteckt. Ganoven, Schweine.

Reden wir kurz über das dreckige Geschäft der Schlepper: 40.000 Kubaner zahlen je 8000 Dollar. Das allein sind 320 Millionen Dollar.

Liset: Andererseits wollen Schlepper ihren Ruf wahren. Sie wissen: Da kommen noch Tausende Flüchtlinge. Und die geben ihre Kontakte weiter. Eine Freundin aus Kuba steckt gerade in Kolumbien fest. Sie ist in Panik. Sie braucht dringend gute Schlepper.

Liset tippt gebannt auf ihrem Smartphone herum. Sie organisiert die nächsten Stationen für ihre Freundin, macht eine Rangliste der Schlepper. So hat sich eine Art Tripadvisor für Flüchtlinge herausgebildet.

Marta: Dann kam der Darién Gap. Der gefährlichste Teil. Da wird alles durchgeschmuggelt. Menschen, Kokain, Gold. Die Landenge, die Panama mit Kolumbien verbindet, Mittel- und Südamerika. 100 Meilen mal 30 Meilen dichter Dschungel.



Marta: Schon die Anreise war beschwerlich, mit dem Motorrad, weiter per Boot, Pferd. Dann sechs Tage zu Fuß durch Urwald und über Berge. Die Strecke ist die Hölle. Wir stiegen vier Stunden die Berge hoch. Der Pfad führte nah an Abhängen vorbei. Ich habe mich gleich am ersten Tag verletzt.

Liset: Du bist ja auch in Ballerinas losgegangen.

Marta: Zuerst. Dann barfuß. Da gab es alles: Schlangen, Skorpione, spitze Steine. Irgendwann fiel ich zurück. Mein Fuß war geschwollen.

Liset: Dabei haben die Schlepper dich getragen. Und die Füße massiert.

Marta: Es ging nicht mehr weiter. Wir blieben in einer Hütte zurück, drei Tage lang. Kaum was zu essen. Getrunken haben wir aus Flüssen.

Liset: Mit dem nächsten Flüchtlingstreck sind wir weitergezogen. Es regnete in Strömen. Wir kamen an einen reißenden Fluss.

Marta: Keiner konnte schwimmen.

Liset: Wir haben eine Art Menschenkette gebildet. Die Nepalesen drängelten. Mit einem habe ich mich geschlagen. Der Schlepper musste ihn mit der Machete bedrohen.

Marta: Das rächte sich für die. Uns haben die großen Haitianer hinübergetragen. Die kleinen Nepalesen haben sie am Ufer stehen lassen.

Liset: Die wären fast ertrunken.



Keiner half?

Liset: Jeder kämpft für sich. Jeder will durchkommen. Ich habe unterwegs mal für die anderen gekocht. Von denen hat das keiner gemacht.

Sie waren da etwa vier Wochen unterwegs, 5000 Kilometer. Wie viel Geld hatten Sie noch?

Liset: Nichts mehr. Und die nächste Etappe nach Honduras kostete 1500 Dollar. Ein Paketpreis. Es wurde immer teurer. Von Panama nordwärts haben alle Länder die Grenzen für Kubaner dicht gemacht.

Das ging groß durch die Nachrichten. 5000 Kubaner hingen an der Grenze zu Nicaragua fest, einem Alliierten Kubas. Eine Schikane-Aktion.

Liset: Das machte alles nur noch teurer. Ich musste meinen amerikanischen Freund Joey wieder anbetteln. Jedes Mal schickte er Geld per Western Union. Aber in Nicaragua war seine Geduld am Ende. Ich flehte ihn an, ich werde in einem Strip-Club in Las Vegas arbeiten und ihm alles zurückzahlen.



Wie reagierte er?

Liset: Er sagte, es gebe auch in Chicago Strip-Clubs.

Ich meine auf die Not.

Liset: Er drehte den Geldhahn zu. Er zahlte unter einer Bedingung: Nur noch für mich. Nicht mehr für Marta. Ich teilte es ihr mit. Da drehte sie durch.

Marta: Ich hatte Angst.

Liset: Kein Grund, so durchzudrehen.

Marta: Ich musste allein mit 15 Männern weiter. Ich dachte, ich sehe meine Familie nie wieder.

Liset: Marta schrie mich vor allen Männern an. Ich sei eine Nutte, ich hätte Aids.

Marta: Ich dachte, ich komme nie an. Ich wollte sterben. Gott, warum lässt du mich so leiden.

Liset: Ich habe alles für dich bezahlt.

Marta: Das war unsere Abmachung.

Liset: Kein Grund, mich auszuliefern.

Marta: Ich habe es nicht mit Absicht gemacht.

Liset: Marta verriet den Schleppern, dass eine Fotografin unsere Flucht dokumentiert. Damit brachte sie uns in Lebensgefahr. Die Schlepper packten uns auf den Rücksitz ihres Autos. Ich dachte, das ist unser Tod. Sie setzten mich und die Fotografin dann irgendwo im Wald aus. An der Grenze zwischen Costa Rica und Nicaragua. Ohne Essen und Wasser. Vier Tage mussten wir durch den Dschungel. Wir tranken aus Pfützen, sind fast verdurstet.

Marta: Ich musste allein weiter mit 15 Männern Richtung Honduras. Im Gegensatz zu dir ohne Geld.



Hatten Sie noch Kontakt untereinander?

Liset: Abgebrochen.

Marta: Ich wollte nie wieder etwas von ihr hören.

Es begann nun eine andere Fluchtroute. Ab Honduras kommen Familien dazu, die vor Bandenkriegen fliehen. Für Frauen ist es der gefährlichste Teil. Manche enden als Sexsklavinnen in Mexiko.

Liset: Ich bekam davon nur wenig mit. Ich nahm jetzt Busse. Nach Honduras und Guatemala watete ich durch Flüsse, nach Mexiko nahm ich ein Floß. An der Grenze knüpften Polizisten mir das letzte Geld ab.

Für Kubaner wird es ab Mexiko leichter.

Liset: Ja, die Polizisten wissen, dass wir in Amerika Asyl erhalten.

Alle anderen Flüchtlinge werden von den mexikanischen Behörden verstärkt abgefangen, auf Drängen der USA.

Liset: Flucht ist nicht gerecht.

Marta: Die Inder sind drei Monate unterwegs. Werden gefasst - und alles ist vorbei.

Liset: Ich bin bei Matamoros ganz easy über die Grenze. Der Beamte hat mich sogar zum Flughafen gefahren. Von dort flog ich zu meinem Freund Joey nach Chicago. Aber es ging nicht lange gut mit uns.

Marta: Ich bin bei Laredo über die Grenze. Und dann mit Bussen quer durch die USA, zuerst nach New Jersey, dann Miami. Endlich war der Albtraum vorbei.

Ein paar Tage später. Marta und Liset haben sich eingelebt. Wir fahren durch Little Havanna, das Zuhause der kubanischen Exilanten. Salsa-Musik, Spanisch, der Geruch von Congrí, Reis mit roten Bohnen.

Haben Sie sich Amerika so vorgestellt?

Liset: Ich dachte an große Autos, Pools, viel Geld, das wollte ich.

Wovon leben Sie?

Marta: Der Anfang ist schwer. Ich habe noch keine Arbeitserlaubnis. Vom Staat gibt es 180 Dollar als Essensmarken und 180 als Sozialhilfe. Ich putze schwarz.

Liset: Das Leben hier ist hart. Aber wenn du Geld hast, ist es toll. Kannst dir Autos kaufen, Schmuck. In Kuba ist das unmöglich.

Marta: Ich habe meinem Mann Seife ins Gefängnis geschickt. Er hat noch 14 Jahre vor sich. Ich habe ihn auch angerufen.

Was hat er gesagt?

Marta: Warum bist du gegangen, Marta? Er hat geweint.

Und Sie?

Marta: Ich will einen Neuanfang. Ich will wieder lieben. Aber ich werde ihn nicht vergessen.





Wie sehr hat Sie der Tod Fidel Castros bewegt?

Liset: Überhaupt nicht. Hier in Miami haben die Leute den Tod gefeiert. Ich wurde zu einer Strandparty eingeladen. Aber das fand ich daneben. Ich denke wie die meisten der jungen Generation: Er war halt ein alter Mann, und seine Zeit war vorbei. Für mich war er wie ein Geist.

Marta: Ich habe große Angst um Kuba. Ich habe mit meiner Familie telefoniert. Sie glauben, irgendetwas Großes wird passieren, aber keiner weiß, was. Schlimmer kann die Armut ja kaum werden.

Und Sie beide verstehen sich wieder?

Marta: Liset ist halt wie eine Tochter.

Liset: Die Flucht setzt jeden Menschen unter unglaublichen psychischen Stress.

Würden Sie es noch mal machen?

Marta: Nein.

Liset: Ja.