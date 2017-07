Sie ist das größte Atom-U-Boot der Welt im aktiven Dienst: Die TK-208 "Dmitri Donskoj" der russischen Marine. 173 Meter lang und 23 Meter breit. Die Verdrängung ist sogar im aufgetauchten Zustand mehr als dreimal so groß wie bei den größten Fregatten der deutschen Marine. Derzeit ist das Boot in der Ostsee unterwegs nach St. Petersburg. Am 30. Juli wird dort das 321. Jubiläum der russischen Marine gefeiert. Die Dmitri Donskoj ist das einzige noch aktive Boot der Akula-Klasse. Gebaut wurde es noch in der Sowjetunion und 1981 in Dienst gestellt. Nach einem Umbau ist es nun mit den neuen Bulawa-Interkontinentalraketen ausgestattet. Diese tragen nukleare Mehrfachsprengköpfe mit jeweils 150 kt Sprengkraft und haben eine Reichweite von bis zu 10.000 Kilometern.