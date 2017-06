Vermeintliche Entführung entpuppt sich als Sexspielchen

Erotische Fesselspiele haben in Stuttgart einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie das Polizeipräsidium am Freitag mitteilte, waren die Ordnungshüter am Donnerstag von Zeugen gerufen worden, die eine gefesselte Person im Kofferraum eines Autos gesehen hatten. Rund sechs Stunden wurde nach dem Fahrzeug gesucht, bis die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen am Abend Erfolg hatten: Der Wagen wurde entdeckt.

Einvernehmliche Sexspielchen

Allerdings nicht in einem abgelegenen Waldstück, sondern in der Nähe eines Dominastudios. Dort trafen die Polizeibeamten auch den 54 Jahre alten Besitzer des Autos in Begleitung einer 48-jährigen Frau. Schnell war klar: Die vermeintliche Entführung war keine Straftat, sondern gehörte zu einem Sexspiel der beiden. Beide gaben nach Polizeiangaben an, einvernehmlich gehandelt zu haben.