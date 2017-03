McDonald's-Account beleidigt Trump auf Twitter: "Sie haben kleine Hände"

Ein offizieller Twitter-Account von McDonald's hat am Donnerstag US-Präsident Donald Trump beleidigt - doch das Unternehmen führte die Nachricht schnell auf einen Hack zurück. So ist wohl auch zu erklären, dass der Tweet schon nach kurzer Zeit gelöscht wurde. In dem Tweet hieß es: "Sie sind eine ekelhafte Karikatur von einem Präsidenten und wir wollen Barack Obama zurück. Außerdem haben Sie kleine Hände." Letzterer Kommentar bezieht sich auf Trumps Minderwertigkeitskomplexe bezüglich seiner Hände.

McDonald's-Account auf Twitter gehackt

Etwas später erklärte das Unternehmen, man sei von Twitter darüber unterrichtet worden, dass das Profil gehackt worden sei.



Der Tweet trat aber in der Zwischenzeit eine Lawine von Reaktionen der Twitter-Nutzer los. Einige versprachen, jetzt unbedingt bei McDonald's essen zu gehen, andere zeigten sich empört und versuchten, einen Boykott-Aufruf in Umlauf zu bringen. Noch pikanter macht die Situation, dass Obamas früherer Sprecher Robert Gibbs der Kommunikationschef des Fast-Food-Riesen ist.