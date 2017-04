Für Touristen und den Piloten dieser Kameradrohne sind diese Eisberg vor der Küste Kanadas vor allem ein Objekt für tolle Bilder, doch sie sind auch Boten des Klimawandels. In der Nähe des Städtchens Ferryland mit nur rund 500 Bewohnern können Touristen und Einheimische dieses spektakuläre Naturschauspiel beobachten. In diesem Jahr ziehen die Eisberge sehr Nahe an der Küste vorbei, durch die sogenannte Eisberg Allee weiter nach Süden. Die US-Küstenwache zählte nach eigenen Angaben bis Mitte April rund 650 Eisberge.