Die Behörden in Ecuador haben nach eigenen Angaben am Montag ein Schiff mit geschützten und gefährdeten Tieren aufgebracht. Das unter chinesischer Flagge fahrende Schiff war im Schutzgebiet der Galapagos Inseln gestellt worden. An Bord waren Dutzende tote Hammerhaie und andere bedrohte Tiere. Die Behörden wollen nun die Herkunft der Ladung klären. Den 20 Besatzungsmitgliedern drohen bis zu drei Jahren Haft.