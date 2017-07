Ehemann bringt seine Frau um, weil sie ihn auslachte

Es war die Jubiläumsreise des Ehepaars mit einigen Freunden. Auf dem Kreuzfahrtschiff "Emerald Princess" waren Kristy Manzanare aus dem US-Bundesstaat Utah mit ihrem Mann Kenneth und ihren drei Töchtern vor der Küste Alaskas unterwegs. Das Ehepaar stritt, für die 39-Jährige ging die diese Auseinandersetzung tödlich aus, berichtet ntv.

Augenzeugen berichten, dass eine der Töchter aus der Kabine gelaufen sei und nach Hilfe gerufen habe. Ein Passagier sei dann in die Kabine geeilt und habe die blutüberströmte Frau auf dem Boden liegen gesehen, berichtete das FBI. Demnach hielt er den Ehemann fest, bis das Personal eintraf. Angeblich versuchte der mutmaßliche Täter noch, die schwer verletzte Frau über Bord zu werfen. Wenig später sei die Frau an einer schweren Kopfverletzung gestorben. Laut FBI wurde Kenneth Manzanare in der Kabine des Paares gestellt und verhaftet. Für seine Tat soll er folgende Erklärung abgegeben haben: "Sie hat nicht aufgehört, mich auszulachen."

Passagiere sind geschockt

Nach einer entsprechenden Lautsprecherdurchsage sollen die Urlauber im ersten Moment einen Scherz vermutet haben. Für den Tag war das Motto der Themenreise "Mord Mystery Night". Auf dem Kreuzfahrtschiff befanden sich über 4000 Passiere und Crew-Mitglieder. Das Schiff wurde nach Anchorage umgeleitet, damit die Ermittler an Bord gehen konnten. Das FBI ermittelt nun zu dem Todesfall.