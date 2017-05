Auf dem Spielplatz dieser Schule lagen plötzlich Dutzende tote Fische

Ein rätselhafter Vorfall beschäftigt Lehrer, Kinder und Eltern an dieser Grundschule in Oroville, Kalifornien. Anfang der Woche lagen auf dem Spielplatz plötzlich Dutzende tote Fische. "Wir konnten nicht herausfinden, wo sie herkamen. Sie lagen nur auf dem Spielplatz, aber dort waren sie überall, sogar im Trinkbrunnen." Die Schulaufsicht teilte mit, niemand Ortsfremdes habe den Hof betreten. Sind die Fische einfach vom Himmel geregnet? "Vor ein paar Jahren hieß es, es habe Forellen in Chico geregnet. Stammen sie also vielleicht aus der Fischzucht? Örtliche Zuchtstationen sagen: Nein! Laut Biologen kann es vorkommen, dass Fische durch heftige Stürme oder Windhosen aus dem Wasser in die Höhe gerissen werden und später teils kilometerweit entfernt auf dem Boden landen. Ein entsprechendes Wetterphänomen ist Meteorologen in der Region jedoch bislang nicht bekannt.