Die Ägäis ist am frühen Freitagmorgen von einem Erdbeben erschüttert worden. Das Epizentrum des Erdstoßes der Stärke 6,7 lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte nahe der türkischen Küstenstadt Marmaris. Das Beben ereignete sich um halb Zwei in der Nacht. Die europäische Bebenwarte warnte vor einem kleinen Tsunami. Aufnahmen aus dem türkischen Bodrum zeigen Überflutungen. Auf den Strassen waren flüchtende Menschen zu sehen. Andere Amateurvideos zeigen Zerstörungen an Gebäuden. Mehrere Menschen sind nach Behördenangaben auf der griechischen Ferieninsel Kos ums Leben gekommen. Auch Verletzte habe es gegeben, sagte der Bürgermeister der Insel.