Nach einem Erdrutsch im Schweizer Kanton Graubünden am Mittwoch haben die Behörden die Ortschaft Bondo und umliegende Häuser evakuiert. Nach Angaben der Kantonspolizei Graubünden werden acht Personen vermisst. Darunter sollen auch Deutsche sein. Etwa 4 Millionen Kubikmeter Steine und Geröll waren am Mittwoch abgerutscht. Die Rettungskräfte konnten Anwohner und Touristen teilweise nur per Hubschrauber erreichen.