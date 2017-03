Terrordrohung: Polizei schließt Einkaufszentrum

Am Samstag bleibt das Einkaufszentrum am Limbecker Platz in Essen aus Sicherheitsgründen geschlossen. Es lägen Hinweise vor, dass das Center Ziel eines Terroranschlags sein könnte, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Nach aktuellem Ermittlungsstand bezieht sich die Drohung ausschließlich auf das Einkaufszentrum, erklärte die Behörde in einer Pressemitteilung.

Alle Zufahrten, Zugänge und Parkhäuser des Einkaufszentrums sind gesperrt. Der U-Bahnzugang zum Einkaufszentrum ist verschlossen. Die Polizei sei mit einer Hundertschaft vor Ort, teilte ein Sprecher der Essener Polizei nach einem Bericht der Nachrichtenseite "Der Westen" mit. Die Entscheidung, den Limbecker Platz zu schließen, sei "in der Nacht" gefallen.

Die Polizei arbeite mit Hochdruck daran, die Hintergründe der Anschlagsdrohung zu klären, heißt es weiter. Weitere Details können wegen der laufenden Ermittlungen derzeit noch nicht bekannt gegeben werden. Für besorgte Menschen ist ein Bürgertelefon eingerichtet: 0201-829-1055.



Mehr dazu in Kürze hier beim stern.