Fahrradkrieg in China - der Markt der Mietfahrräder boomt

Fahrräder erleben derzeit ein Comeback auf den Straßen Chinas. Die Liebe zum Drahtesel scheint im Reich der Mitte neu erwacht - befeuert durch Bike-Sharing-Apps. Per QR-Code-Scan lassen sich die Räder entsperren. Eine Fahrt ist bereits für 1 Yuan - umgerechnet rund 13 Cent zu haben. Der 28-jährige Hou Zhantu aus Peking nutzt das Angebot gern. "Ich kann fahren, wann immer ich will und wenn ich zu müde bin, nutze ich einfach ein anderes Verkehrsmittel." Der Markt mit Leihfahrrädern boomt. Der Anbieter Mobike will sein Arsenal in diesem Jahr um 10 Millionen Fahrräder aufstocken, der Hauptkonkurrent Ofo gar um 15 Millionen, fünf Millionen sind bereits im Angebot. Der Kampf um die Gunst der Kunden ist hart, erklärt die Mobike-Mitbegründerin Hu Weiwei. "Wenn in China viele Anbieter in eine Branche drängen, dann geht es richtig ab. Bei unserem Konkurrenzkampf sprechen die Leute schon von einem "Fahrradkrieg". Nur Firmen, die Qualität anbieten, werden auf Dauer überleben." Ungemütlich wird es manchmal aber nicht nur beim Kampf um Marktanteile. Fahrradläden klagen über starke Umsatzeinbrüche. Und Anwohner beschweren sich über Massen von Fahrrädern, die oft Gehwege und U-Bahneingänge verstopfen. Mitarbeiter wie Zhang Jincheng müssen die Drahtesel dann entsorgen. "Wenn die Leute ihre Fahrt beendet haben, schmeißen sie die Räder einfach auf die Straße, das ist gefährlich für Fußgänger und Autos. Wir bitten die Kunden, ihre Räder nur in gekennzeichneten Bereichen abzustellen, aber viele Leute sind ziemlich gedankenlos." Die Städte Peking und Schanghai haben bereits reagiert und Vorschriften für das Parken von Fahrrädern sowie deren Produktion und Wartung erlassen. Denn trotz aller Probleme mit sperrigen Drahteseln - angesichts der starken Luftverschmutzung ist die Rückkehr des altvertrauten Fahrrads in Chinas Großstädten durchaus erwünscht.