US-Polizei stellt tausende Packungen Heroin sicher - mit Trumps Gesicht aufgedruckt

Die Generalstaatsanwältin Pam Bondi konnte sich ein Lachen nicht verkneifen, hielt eines der Drogenpakete in die TV-Kameras und sagte: "Alles, was ich zu den Dealern sagen möchte ist: 'Es ist ein big Mistake. Big Mistake, das Gesicht des Präsidenten auf die Packung zu drucken". Es war ebenjene überspitzte Formulierung, die auch der Präsident so gerne wählt.

Hinter der etwas ironischen Art der Staatsanwätlin steckte aber natürlich eine ernste Angelegenheit. Die Polizei in Hernando County, Florida, hatte einen der größten Heroin-Funde in der Geschichte des Countys präsentiert. Und tatsächlich war das Gesicht des US-Präsidenten mit seinem Namen als Unterzeile auf einigen Paketen aufgedruckt. Insgesamt stellte die Polizei 5500 Pakete sicher. Neben Trumps Gesicht zierte auch die Visage des mexikanischen Drogenbosses "El Chapo" einige Packungen.

"El Chapo" sitzt seit vergangenem Monat in einem Hochsicherheitsgefängnis in New York. Er war aus Mexiko in die USA ausgeliefert worden. Warum die Gesichter auf den Verpackungen aufgedruckt wurden, ist unklar. Generalstaatsanwältin Bondi hatte dennoch eine Botschaft für die Hintermänner: "Trump wird derjenige sein, der diesen Müll von der Straße nimmt." Und natürlich addressierte sie noch einmal die Dealer und sagte: "Sie haben einen großen Fehler gemacht. Big mistake. Big Mistake."