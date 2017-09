Florida bereitet sich fieberhaft auf Rekord-Hurrikan Irma vor

Die US-Behörden haben eindringlich vor den "katastrophalen" Folgen des anrückenden Rekord-Hurrikans "Irma" gewarnt. Am Dienstag stufte das Nationale Hurrikan-Zentrum den Sturm in die Kategorie 5 hoch. Das bedeutet Windgeschwindigkeiten von mehr als 250 Kilometern in der Stunde und einen Wasserpegelanstieg von mehr als 5,5 Meter. Bei Stürmen dieser Kategorie stellen sich die Behörden auf katastrophale Zerstörungen ein, mit entwurzelten Bäumen, zerstörten Häusern, Stromausfällen und fehlender Trinkwasserversorgung. Am Dienstag Abend rief der Gouverneur von Florida den Notstand aus, um Hilfsgelder aus Washington freizumachen. Die Bürger sollten keine Zeit verlieren und sofort mit den Vorbereitungen beginnen. Die Nationalgarde wurde in Bereitschaft versetzt. Im US-Territorium Puerto Rico riefen die Behörden allen 3,4 Millionen Einwohnern dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen und Schutzräume aufzusuchen. Vor vielen Supermärkten und Baummärkten in den betroffenen Ländern bildeten sich Schlangen, weil sich die Menschen mit Lebensmitteln, Wasser, Kerzen und Holzbrettern eindeckten. "Irma" befand sich am späten Dienstagnachmittag etwa 210 Kilometer östlich von Antigua. Experten können zwar nicht genau vorhersagen, welchen Weg der Sturm weiter nehmen wird. Allerdings wurde zunächst damit gerechnet, das er am Samstag die Südspitze von Florida erreichen dürfte.