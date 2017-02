Es geschah am Dienstag morgen Ortszeit in der Nähe eines Flughafens in Melbourne, der zweitgrößten Stadt Australiens. Ein Kleinflugzeug stürtzte mit fünf Menschen an Bord in ein Einkaufszentrum. Es hat sehr wahrscheinlich einige Tote gegeben, wie ein Polizeisprecher sagte: O-Ton: "Es waren fünf Menschen in dem Flugzeug, und derzeit sieht es so aus, als ob niemand von ihnen den Absturz überlebt hat." Feuerwehrleute kämpften mit den Flammen. Der Unfall geschah etwa eine Stunde, bevor das Einkaufszentrum öffnen sollte. Laut Behörden war das Flugzeug unterwegs auf einem Charterflug in Richtung King Island, gelegen zwischen der australischen Hauptinsel und der Insel Tasmanien.