Am Flughafen im US-amerikanischen Fort Lauderdale hat am Freitag ein Mann um sich geschossen und mindestens fünf Menschen getötet. Mindestens acht weitere seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich am frühen Nachmittag in einer der Ankunftshallen. Dort warteten Passagiere auf ihr Gepäck, als der Mann wortlos das Feuer eröffnete. Viele Menschen gingen in Deckung, andere rannten in Panik aus den Terminals und über das Rollfeld. Ein Zeuge sagte, der Schütze sei beim Nachladen von Sicherheitskräften außer Gefecht gesetzt und anschließend verhaftet worden hieß es. Der Flughafen wurde geschlossen. Anderthalb Stunden nach dem Vorfall brach erneut Panik aus. Wie die Transport-Sicherheitsbehörde mitteilte, sei ein weiterer Schütze im Flughafen. Die Hintergründe der Ereignisse sind noch nicht bekannt.