Wie ein Bräutigam an seinem Hochzeitstag zum Helden wurde

Dieses Fotoshooting werden Clayton und Brittany Cook wohl nicht so schnell vergessen - und das nicht nur, weil die Bilder sie ihr Leben lang an ihre Hochzeit erinnern werden. Nach der Zeremonie wollte Fotograf Darren Hatt noch ein paar romantische Aufnahmen von dem Paar vor einem schöneren Hintergrund machen. Die schmale Brücke über den Grand River im kanadischen Camebridge schien dafür der perfekte Ort. Es war ein heißer Tag. Überall im Park spielten Kinder.

Gerade posierte die Braut auf der kleinen Brücke, strahlte in die Kamera. Dann: Ein Platschen. Ein Schrei. "Als ich hinschaute, sah ich Clay im Wasser und dachte: Was macht er denn da?", erzählt Brittany Cook dem kanadischen Sender CTV News. Ihr Mann habe bis zur Hüfte im Wasser gestanden, einen klitschnassen kleinen Jungen im Arm. Beim Spielen war er von einem anderen Kind in den Fluss gestoßen worden.

"Er war mit dem Kopf unter Wasser und schlug um sich, als wenn er richtig kämpfen würde", erzählt der Bräutigam. "Zum Glück war er ein kleiner Kerl und ich konnte ihn schnell rausfischen." Dem Jungen sei dabei nichts passiert. Er sagte kein Wort und lief gleich davon.

Fotoshooting mit dramatischer Wendung

Die drei Kinder hätten sehr nah am Flussufer gespielt, daher habe er sie schon eine Weile beobachtet, erzählt Clayton Cook der BBC. Plötzlich habe er nur noch zwei Kinder gesehen. Ohne Rücksicht auf seinen Hochzeitsanzug sprang er hinterher.

Der Hochzeitsfotograf Darren Hatt ist beeindruckt. Er hielt den Moment fest und postete die Fotos nun auf seiner Facebook-Seite. Clayton habe unheimlich schnell reagiert, schreibt er. "Als ich richtig verstanden habe, was da überhaupt gerade passiert, hatte er ihn schon gerettet."

Die Braut überraschte diese Heldentat nicht: "So ist Clay. Er tut sowas instinktiv", sagt sie. Das sei einer der Gründe, weshalb sie sich sofort in ihn verliebt habe. "Vielleicht war es Schicksal, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren."