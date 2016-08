Am Mittwoch mussten Passagiere am Frankfurter Flughafen Teile des Terminal 1 verlassen. Die Polizei hatte Tausende Menschen, auch die, die Sicherheitskontrolle bereits hinter sich hatten, dazu aufgefordert, sich in die Flughafenbereiche B und C zu begeben. Einer Frau war es gelungen unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangen. Viele Fluggäste zeigten sich verunsichert. "Ich bin gerade aus Brasilien angekommen und wollte meinen Flug nach Hannover nehmen und leider ist das im Moment nicht möglich. Es werden keine Informationen durchgegeben, wann denn diese Sperrung eventuell mal aufgehoben werden würde." "Überlegt man schon: Wo rennst du denn jetzt hin, wenn es anfängt zu knallen? Man guckt nach stabilen Betonträgern und nach möglichst wenig leichten Geräten, unter die man sich stellt, wie diese Geschichte hier. Und ja, das ist ein Thema im Kopf." Mehrere Stunden blieb die Abflughalle A komplett gesperrt. Eine Gefahr bestand nach Angaben der Polizei aber nicht. Die verdächtige Frau sei festgehalten worden. Inzwischen wurde die Abfertigung wieder aufgenommen.