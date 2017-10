Friedensnobelpreis geht an Anti-Atomwaffenorganisation ICAN

Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen ICAN. Das verkündete das norwegischen Nobelpreiskomitees am Freitag in Oslo. Die Organisation habe die Aufmerksamkeit auf die schrecklichen Konsequenzen gelenkt, die jeder Atomwaffeneinsatz mit sich bringt. Außerdem habe sie die Grundlage für Nichtverbreitungsabkommen gelegt, sagte die Vorsitzende des Komitees Berit Reiss-Andersen in der Begründung. ICAN wurde 2007 in Wien gegründet. Die Graswurzelbewegung ist inzwischen in mehr als 100 Ländern aktiv und setzt sich für eine Welt ohne Atomwaffen ein. Die Sprecherin von ICAN, Beatrice Fihn, sagte in einer ersten Stellungnahme, die Auszeichnung sei eine große Ehre. O-TON BEATRICE FIHN, VORSITZENDE VON ICAN: "Das ist ein wichtiges Signal an alle, die sich seit 1945 unermüdlich für die Abschaffung von Atomwaffen einsetzen. Es ist eine Verneigung vor den Überlebenden, die in Japan mit Nuklearwaffen angegriffen wurden und auch die Opfer von Atomtests, auf den Marshall-Inseln, in Kasachstan, Algerien und den USA. Es ist ein Thema, das nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt." Atomwaffen kamen erstmals am 6. August 1945 zum Einsatz. An diesem Tag warf die US-Armee eine Bombe über der japanischen Stadt Hiroshima ab. Schätzungen zufolge starben 90.000 Menschen sofort, weitere 50.000 gingen an der Strahlenkrankheit zugrunde.