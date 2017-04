Mit Radarfallen gegen Raser - Polizei blitzt vielerorts

Am Mittwoch hieß es in vielen Teilen Deutschlands wieder einmal: Fuß vom Gas oder zahlen. Denn im Rahmen einer europaweiten Aktion hatte die Polizei Radarfallen und mobile Blitzer aufgebaut. Auch in Frankfurt gingen einige zu schnelle Fahrer ins Netz und mussten bezahlen, wie dieser Fahrer. O-TON BENJAMIN ORTMEYER, AUTOFAHRER: "Der Sache nach kann man nichts dagegen sagen, und sollte sich an die Verkehrsregeln halten, das ist sinnvoll. Aber dauernd Polizei, das nervt auch, die sollten sich ein bisschen zurückhalten. Und Blitzertag - da stelle ich mir vor, dass die Leute nackt über den Fußballplatz laufen oder so. Aber die waren irgendwie gut angezogen, die Polizisten." Doch die Verkehrskontrollen sollen nicht als böser Wille der Polizei verstanden werden, sagt Polizeisprecherin Isabell Neumann. Viel mehr setzten die Ordnungshüter durch Vorankündigung der Radarfallen auf einen Erziehungseffekt. O-TON ISABELL NEUMAN, PRESSESPRECHERIN POLIZEI FRANKFURT: "Wir wollen das ankündigen, um im Vorhinein schon den Effekt zu erzeugen, dass das Autofahrer langsam fährt, dass er erst gar nicht von uns gemessen wird und kontrolliert werden muss." Der Speed-Marathon, so die neue Bezeichnung, findet in ganz Europa statt, allerdings beteiligen sich nicht alle deutschen Bundesländer daran. Berlin etwa ist nicht dabei. Der Aufwand sei zu hoch und der Nutzen zu gering, hieß es zur Begründung. Schon drei Tage nach der letzten Aktion im Jahr 2016 seien die Autofahrer zum alten Fahrstil zurückgekehrt.