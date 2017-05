Indiens Söhne sind "wertvoller" als Töchter: Dieser Arzt rettet Mädchenleben

Es ist ein Massenmord an Mädchen, wie ihn die Welt nie zuvor gesehen hat. Zugunsten der Jungen.

Dies ist der größte Genozid der Geschichte.

Ich bin der Präsident der Medicare Foundation.

Seit 10 Jahren leite ich das Medicare Hospital in Pune, in West Maharashtra, Indien.

Das Traurige in Indien ist, dass in den letzten 30 Jahren die Geburtenrate von Mädchen

stetig fällt.

Schuld daran ist vor allem der Gebrauch von Ultraschall.

Vor sechs Jahren gab es enormen Druck auf werdende Mütter, Söhne zu gebären. Wenn wir Angehörigen erzählten, dass ein Mädchen geboren wurde, verliessen sie das Krankenhaus.

Oft wurde die junge Mutter nicht einmal besucht und es gab häufig Streit um die Krankenhausrechnung.

Also gründeten wir das “Save The Girl Child” Programm.

Wenn ein Mädchen geboren wurde, erliessen wir alle Kosten.

Die illegale Geschlechtsbestimmung von Ungeborenen ist ein grosses Geschäft in Indien.

Abtreibung und Fetozid geschehen oft in gebildeten Familien, weil sie es sich leisten können.

Die Radiologen und Sonographen haben Codewörter.

Sagt der Arzt während der Untersuchung “Jai Mata Ji”, heisst das, es ist ein Mädchen.

Es ist kompliziert. Nach traditionellem Glauben braucht jede indische Familie einen Jungen, um komplett zu sein.

2007 wurde meine Tochter Tanisha geboren. Heute ist sie 10 Jahre alt.

Meine Frau und ich sind glücklich über ihre Geburt, aber als wir es unseren Familien und Freunden erzählten, waren sie erst besorgt.

In all den Jahren meiner Arbeit hatte ich immer das Gefühl, die Angehörigen reagieren, als sei das Kind verstorben.

Aber die Dinge haben sich geändert.

Wenn heute ein Mädchen geboren wird, hat sich die Reaktion darauf komplett gewandelt. Das gilt für ganz Indien.

Die Menschen sind jetzt glücklich über die Geburt einer Tochter.

Vor sechs Jahren haben alle gesagt, ich sei verrückt.

All die Energie und Entschlossenheit, die in “Save the Girl Child” geflossen sind, trotz all der Hürden, kommen von meiner Tochter Tanisha.

Menschen aus aller Welt sind “Save the Girl Child” beigetreten. Wir sind über 200.000 Freiwillige.

Die Einstellung der Gesellschaft hat sich von Grund auf geändert, und die Familien sind endlich glücklich.

Wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir mit uns selbst beginnen.