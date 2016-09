Im südlichen Brandenburg ist ein enthaupteter Wolf gefunden worden. Der stark verweste Körper des Tiers wurde am Sonntag in einem Maisfeld im Landkreis Spree-Neiße entdeckt, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Cottbus sagte. Der Kopf blieb unauffindbar. Der Kadaver soll nun von Experten in Berlin untersucht werden. Die "Märkische Allgemeine" hatte zuerst darüber berichtet.

Sind Trophäensammler die Täter?

Es ist demnach nicht der erste Fall, dass ein geköpfter Wolf in Brandenburg gefunden wurde. 2014 hatten Unbekannte bei Lieberose einen Wolf erschossen und ihm anschließend den Kopf abgeschnitten. Auch im Landkreis Elbe-Elster gab es nach Polizeiangaben bereits einen ähnlichen Fall. Ermittler sahen Trophäensammler am Werk.

Wölfe sind in Deutschland streng geschützt. Es ist verboten, einen Wolf zu fangen oder zu töten. Im Jahr 2000 gelang es einem aus Polen zugewanderten Wolfspaar in der Oberlausitz in Sachsen erstmals seit rund 150 Jahren, wieder Welpen in Deutschland aufzuziehen. Heute gibt es wieder zahlreiche Rudel in mehreren Bundesländern.