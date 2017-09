Nahe der US-amerikanischen Metropole Los Angeles kämpfen die Feuerwehrleute noch immer gegen einen gewaltigen Buschbrand. Bis Sonntag hatte der Brand 24 Quadratkilometer Wald- und Buschland zerstört, auch drei Wohnhäuser fielen den Flammen zum Opfer. Etwa 1400 Menschen mussten aus Sicherheitsgründen ihre Häuser verlassen. Wie die Polizei mitteilte wurde bislang niemand verletzt. Mehr als 1000 Feuerwehrleute sind im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Unterstützt durch einsetzenden Regen konnten sie dabei einige Fortschritte erzielen. Bis zum Sonntag bekamen sie den Brand auf einem Drittel der Fläche unter ihre Kontrolle. Der Gouverneur von Kalifornien rief am Sonntag den Notstand aus, so kommt der Bundesstaat leichter an Hilfsgelder aus Washington.