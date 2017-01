Greenpeace hisst Protestbanner über dem Weißen Haus

Plötzlich war es da: Ein riesiges Protestbanner über dem frisch bezogenen Weißen Haus in Washington D.C.. "Resist" stand darauf zu lesen, "Leistet Widerstand". Aufgehängt hatten es Kletterer der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Ein Fast Einhundert Meter hoher Baukran diente am Mittwoch als Halterung für das Banner. Er steht wenige Blocks hinter dem Sitz des Präsidenten. Nancy Hernandez, eine an der Aktion beteiligte Kletterin, sendete live von der Spitze des Krans. GREENPEACE ACTIVIST, NANCY HERNANDEZ, FROM SAN FRANCISCO "Dieses Banner ist ein handgemalter Liebesbrief an euch. An all die, die am vergangenen Wochenende marschiert sind. An die, die in ihren Gemeinden für die Umwelt kämpfen oder Soziale Gerechtigkeit. Dies ist eine Nachricht an alle, die morgens mit deprimierenden Nachrichten aufwachen, besonders in den letzten Tagen. Wir müssen zurückschlagen. Wir dürfen das alles nicht einfach akzeptieren." Noch am Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, den Bau zweier umstrittener Ölpipelines im Mittleren Westen vorantreiben. Konkret geht es um die Projekte Keystone XL und Dakota Access. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte den Bau wegen Umweltbedenken verhindert.