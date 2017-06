Drei Geschwister starben im Feuer - weil sie die Eltern nicht verlassen wollten

Husna Begum war erst 22 Jahre alt und kurz davor, zu heiraten. Die junge Frau war aufgeregt und freute sich auf ihre Hochzeit. Es sollte eine große, traditionelle Feier werden, die Wurzeln der Familie liegen in Bangladesch. Doch dann brach in der Nacht zum 14. Juni im vierten Stock des Londoner Hochhauses, in dem Husna mit ihren Eltern und Brüdern wohnte, ein Feuer aus. Die Wohnung der Familie lag im 17. Stock. Binnen weniger Minuten fraßen sich die Flammen durch die Fassade nach oben.



Husna Begum starb bei dem verheerenden Brand im Grenfell Tower ebenso wie ihre Eltern und ihre älteren Brüder Hamid und Hanif. Vor ihrem Tod standen die vom Feuer Eingeschlossenen über Stunden hinweg mit ihren Verwandten in Kontakt. Sie hätten noch Zeit gehabt, zu versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, erzählten diese nun britischen Medien. Doch die Geschwister weigerten sich, die gebrechlichen Eltern zurückzulassen.



Am Telefon hätten sie Verwandten von ihrer Entscheidung berichtet, zu bleiben. Ein Onkel habe zuletzt mit Hanif gesprochen. "Er sagte, dass seine Zeit gekommen sei, und dass wir nicht um sie trauern, sondern glücklich sein sollten. Sie gingen nun an einen besseren Ort."

"Was sollten sie tun?"

Die Mutter sei Anfang 60, der Vater schon 82 Jahre alt gewesen. "Er konnte kaum gehen", berichtet ein Cousin der Londoner Zeitung "The Times". "Was sollten sie tun? Ihn zurücklassen?" Eine Verwandte erzählt "BBC" unter Tränen, wie sie Husna am Ende noch einmal anrief. "Wir schaffen es nicht", habe die junge Frau ihr gesagt. "Wir sehen Flammen in der Tür." Danach sei die Stimme verstummt und nur noch das Prasseln des Feuers zu hören gewesen.

Nur ein Bruder hat überlebt. Er hatte das Haus verlassen, bevor das Feuer ausbrach. "Ich habe nicht nur ein Familienmitglied verloren", sagt er der "BBC". "Ich habe alle fünf verloren, die gesamte Familie. Ich habe meine Eltern verloren, und du hast keine anderen Eltern auf dieser Welt. Und ich habe meine drei Geschwister verloren."



Beim Brand in dem Sozialbau waren mindestens 79 Menschen gestorben. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigen wird. Das Feuer hatte sich in kürzester Zeit über alle 24 Stockwerke ausgebreitet.