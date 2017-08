In einer Raffinerie des staatlichen Ölkonzerns PetroChina in Dalian - im Nordosten Chinas - ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 600 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen und konnten den Brand nach mehreren Stunden löschen. Verletzt wurde bei dem Unglück niemand, berichteten staatliche Medien. Brandursache war demnach ein kaputtes Ventil an einer Pumpe.