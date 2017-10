Großbrand in Moskauer Baumarkt - mehrere Verletzte

Wegen eines Großbrands am Sonntag in einem Moskauer Baumarkt mussten rund 3000 Personen in Sicherheit gebracht werden. Die dunklen Rauchwolken konnte kilometerweit gesehen werden und sorgte für Stau auf dem nahegelegenen Moskauer Autobahnring. Medienberichten zufolge war das Feuer im Keller des Baumarktes ausgebrochen und breitete sich dann auf eine Fläche von etwa 55.000 Quadratmetern aus. Mehrere Personen mussten mit Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gebracht werden. Auch ein speziell ausgerüsteter Hubschrauber war an den Löscharbeiten beteiligt. Der Chef der Feuerwehr am Sonntag in Moskau mit weiteren Informationen: "95 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Es sind 22 Ausrüstungs-Einheiten vor Ort. Wir haben beschlossen, auch von der Luft aus die Flammen zu bekämpfen wegen des brennenden Dachs." Auch eine Augenzeugin berichtet, was sie erlebt und beobachtet hat: "Zuerst explodierte ein Auto, dann begann die Evakuierung. Die Leute reagierten nicht. Sie dachten, es sei eine Übung. Aber dann merkten sie, dass es nicht so war. Das Feuer startete an einer Seite. Es war ein großes Feuer, das von unten kam. Und es gab Flammen in der Mitte und an der Rückseite. Also an drei Orten gleichzeitig. Ich weiß es nicht, aber Leute sagen, es sei Brandstiftung gewesen, ansonsten wäre so was unmöglich." Das Einkaufszentrum Sindika liegt am äußeren Moskauer Autobahnring. Mit einer Gesamtfläche von 130.000 Quadratmetern und rund 1200 verschiedenen Geschäften ist es Medienangaben zufolge einer der größten Baumärkte in Moskau.