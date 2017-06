Mit Wasser, Feuerklatschen und mit Stiefeltritten versuchen sie, dem Feuer beizukommen. Im Süden Spaniens kämpfen Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen einen Waldbrand, das Feuer war in der Nacht zum vergangenen Sonntag in der Gegend um Huelva an der Grenze zu Portugal entdeckt worden. Nach Angaben der Behörden wurden mehr als 700 Menschen in Notunterkünften in Sicherheit gebracht, sie mussten ihre Wohnungen, Campingplätze und Hotels verlassen. In weiten Teilen Spaniens herrscht seit mehreren Wochen extreme Hitze, Waldbrände werden dadurch wahrscheinlicher. Im benachbarten Portugal waren bei einem Flächenbrand 63 Menschen getötet worden.