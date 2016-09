Wer war noch mal Grumpy Cat? Anuko, ein Husky aus Großbritannien, hat die weltbekannte Katze als das Tier mit der schlechtesten Laune der Welt abgelöst. Seitdem sein Frauchen für ihn im vergangenen Sommer einen eigenen Instagram-Kanal einrichtete, hat der Hund mit dem stechenden Blick das Internet im Sturm erobert. Über 12.000 Follower bei der Fotoplattform und mehr als zwei Millionen Klicks bei Youtube kann der Husky verbuchen – und das allein durch seinen nicht gerade freundlichen Gesichtsausdruck.

Frauchen Jasmine Maulton freut's. Die 20-Jährige aus der Grafschaft Shropshire machte gerade eine schwere Phase durch, als Anuko vor zwei Jahren in ihr Leben trat. Sie verbrachte einige Monate in einer psychiatrischen Einrichtung, wie sie der "Daily Mail" erzählte. Auf die Empfehlung einer anderen Patientin adoptierte sie Anuko. Seitdem sind der Hund und die junge Frau ein Herz und eine Seele. Denn auch wenn der Husky nicht so wirkt – glaubt man Jasmine, ist er der netteste Hund der Welt.

Doch für Jasmine Maulton ist Anuko inzwischen mehr als ein treuer Begleiter. Er ist ihre Chance auf ein neues Leben. Denn mit den verschiedenen Internet-Auftritten des Hundes hat sie im vergangenen Jahr knapp 24.000 Euro verdient – Geld, mit dem sie ihr Psychologiestudium finanzieren will, das sie im kommenden Jahr beginnt. Zusammen kam die hohe Summe zum einen durch Werbung vor ihren Youtube-Videos und einen Modelvertrag, erzählte Jasmine Maulton der "Daily Mail".

Der Startpunkt für Anukos Karriere als Grumpy-Dog war eine Fotoserie des Hundes, die sein Frauchen im vergangenen Jahr auf Twitter veröffentlichte. Jasmine hatte mit ihrer Kamera genau den Moment eingefangen, in dem Anuko bemerkte, dass sie gar nicht vorhatte, einen Ball zu werfen, sondern nur so tat als ob.