Schwer bewaffnete Gang-Mitglieder der Bande Mara Salvatrucha haben am Mittwoch in Guatemala-Stadt sieben Menschen getötet und elf weitere verletzt. Wie die Sicherheitsbehörden mitteilten, wollten die Täter ein inhaftiertes Bandenmitglied aus der Klinik befreien. Der Häftling Anderson Daniel Cabrera sei für mindestens 20 Morde verantwortlich und saß seit Ende 2013 in Haft. Die Polizei nahm fünf mutmaßliche Bandenmitglieder fest. Anderson Daniel Cabrera gelang die Flucht.