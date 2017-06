Häftlinge retten Wärter das Leben, statt zu fliehen

In Hollywood wäre es wohl der Beginn einer großen Verfolgungsjagd geworden. Sechs schwere Jungs aus dem Gefängnis gegen einen Wärter, der auch noch das Bewusstsein verliert. In Filmen nutzen die Bösewichte diese Chance. Die sechs Häftlinge aus dem Gefängnis in Polk County im US-Bundestaat Georgia handelten anders.

Als ihr Aufpasser an einem heißen Sommertag mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit das Bewusstsein verlor und kollabierte, machten sie sich nicht auf und davon. Die sechs Männer, die gerade den Rasen auf dem örtlichen Friedhof mähten, eilten dem Officer ohne großes Zögern zur Hilfe, berichtet der Fernsehsender "11Alive".

"Sie hätten alles tun können"

"Als es passierte, war uns egal, wer im Gefängnis war und wer nicht", erzählt einer der Gefangenen. "Es ging nur um einen Mann, der zusammengebrochen war, und wir mussten ihm helfen." Die Männer riefen über das Handy ihres Bewachers den Notruf, zogen ihm seine kugelsichere Weste aus und versuchten, den Beamten zu reanimieren.

"Sie hätten sich seine Waffe und sein Auto schnappen und abhauen können", sagte Sheriff Johnny Moats dem Magazin "TIME". "Sie hätten alles tun können, was sie wollten. Sie waren allein mit diesem einen Officer. Wenn sie ihn dort gelassen hätten, hätte es Stunden gedauert, bis ihn jemand gefunden hätte."

Häftlinge werden in Georgia als Helden gefeiert

So retteten die Häftlinge ihrem Gefängnisaufseher wohl das Leben: "Ich weiß nicht, was ohne Hilfe mit ihm passiert wäre", so Sheriff Moats. "Die Insassen haben einen tollen Job gemacht, ich bin extrem stolz auf sie." Dem Officer gehe es mittlerweile besser, er sei wieder im Dienst.

Und tatsächlich gibt es für die Häftlinge nach ihrer Heldentat nicht nur warme Worte und viel Anerkennung. Zunächst spendierte das Büro des Sheriffs und die Familie des Officers einen Ausflug in den Park, inklusive Pizza und Süßigkeiten. Nun teilte der Polizeichef zudem noch mit, dass die Haftstrafen der Lebensretter um bis zu ein Viertel verkürzt werden sollen. Alle von ihnen wurden nach Angaben des Sheriffs wegen kleinerer Delikte verurteilt.