Hai schnappt sich Hund am Strand von Sydney

An einem Strand im australischen Sydney hat ein Hai eine Hündin attackiert und mit sich gerissen. Wie die örtlichen Behörden am Dienstag erklärten, warnten die Rettungsschwimmer am Bonna Point Reserve im Süden der Metropole nach dem Angriff Schwimmer davor, ins Wasser zu gehen und rieten Tierbesitzern, auch ihre Hunde nicht ins Wasser zu lassen. Außerdem warnten Schilder vor Haien.



In dem Gebiet gibt es einen Hundestrand. Am Sonntagabend spielte dort ein Hundebesitzer, Nigel, mit seiner Hündin Molly und warf ihr ein Stöckchen ins Wasser. Dann wurde das Tier von dem Hai angegriffen und seitdem nicht mehr gesehen. "Es ging sehr schnell", sagte Nigel dem "Sydney Morning Herald". "Er hat sie geschnappt und unter Wasser gezogen." Der Hai war demnach dreieinhalb Meter lang - groß genug, um auch einen Menschen zu attackieren.



In Sydney immer mehr Haiangriffe

Nach Einschätzung von Experten gibt es wegen der wachsenden Beliebtheit des Wassersports zunehmend Haiangriffe an Australiens Küsten. Die Tiere greifen auch immer wieder Menschen an, Todesfälle sind allerdings selten.