10-jähriges Mädchen aus Hamburg tagelang vermisst - und gefunden

Seit dem vergangenen Freitag wurde die zehn Jahre alte Sophie Sherpa vermisst. Um 15 Uhr verabschiedete sich das Mädchen aus Hamburg von ihrer Großmutter und brach zu einer angeblichen Verabredung auf. Seitdem hat ihre Familie nichts mehr von Sophie gehört.



Die Polizei fahndete intensiv nach ihr - und hat nun Erfolg gehabt. Das Mädchen ist wohlauf. Nach Angaben der Polizei wurde sie am späten Nachmittag in einer Hamburger Jugendwohnung angetroffen. Nach Angaben der Polizei wurde Sophie Sherpa, die in ihrer Entwicklung ihrem Alter weit voraus ist und eher für eine 14-Jährige gehalten werden könnte, in Begleitung eines 18-jährigen Syrers angetroffen. Ob es sich bei dem jungen Mann um die angebliche Verabredung handelt, darüber ist bisher nichts bekannt.



Die Polizei hat aufgrund der bisherigen Ermittlungen nach eigenen Angaben keinen Hinweis auf eine Straftat. Schon zuvor hatten die Beamten die Vermutung gehabt, dass das Mädchen nach einem Streit mit dem Vater Reißaus genommen habe.