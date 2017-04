Hochzeits-Korso stoppt mitten auf der Autobahn - und feiert

Eine feier- und tanzfreudige Hochzeitsgesellschaft hat mit einem Autokorso am Sonntag die Autobahn 2 bei Hannover blockiert. Mit 13 Fahrzeugen hätten die Feiernden alle drei Fahrstreifen besetzt, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit.

Es seien mehrere Notrufe besorgter Autofahrer eingegangen.

Einige übermütige Teilnehmer der Hochzeitsgesellschaft verließen die Autos, um auf den Fahrbahnen zu tanzen sowie Fotos und Videos zu machen. Aufgrund des so verursachten Staus mussten unbeteiligte Autofahrer mit Vollbremsungen und Ausweichmanövern reagieren, um Auffahrunfälle zu verhindern - verletzt wurde aber niemand.

Polizei stoppt Korso in Hannover

Wenig später stoppte die Polizei den gesamten Korso, der die Autobahn verlassen hatte, in Hannover. Dabei hätten sich die zuvor gut gelaunten Feiernden aggressiv verhalten. Die Beamten forderten Verstärkung an. Nun ermittelt die Polizei gegen die 13 Fahrer wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Nötigung.