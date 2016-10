Ein Auftritt auf solchen Hacken wäre für manche wohl schon Sport genug. Aber beim High Heel Rennen der Drag Queens in Washington gilt ganz eindeutig: Look vor Bequemlichkeit. Zum 30. Jubiläum des Traditionsrennens in der US-Hauptstadt warfen sich die Teilnehmer am Dienstag gehörig in Schale. Ein Highlight auf dem Terminkalender von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender in Washington, aber nicht nur diese, sagt Helen Heels. "Es gibt so viele Heterosexuelle, die hierher kommen und uns unterstützen. Wir wissen das zu schätzen, es geht darum, die Stadt als Gemeinschaft zu feiern und nicht als isolierte Grüppchen." Beliebtes Thema des Spektakels in diesem Jahr: die bevorstehende US-Wahl und deren Kandidaten Donald Trump und Hillary Clinton. Während die einen die Politik der Kontrahenten aufs Korn nehmen, blicken andere schon über den globalen Tellerrand. "Wir werden einen Schutzschild rund um die Erde bauen und die Klingonen müssen dafür bezahlen." "Wir wollen ein Gesundheitssystem für das ganze Universum." Und Sport soll ja auch so gesund sein, auch wenn das Rennen auf solchen Mörderhacken nicht unbedingt ein Vergnügen ist. "Meine Füße tun so weh. Sie weinen - für Amerika." So mancher schleppt seine wunden Füße nach dem Rennen in eine der umliegenden Bars - feiern kann man schließlich auch im Sitzen.