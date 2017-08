Japan gedenkt der Opfer des Atombombenabwurfs über Hiroshima

Japan hat mit einer Schweigeminute der Opfer des Atombombenabwurfs über Hiroshima gedacht. An der zentralen Gedenkzeremonie im Friedenspark nahmen neben dem japanischen Premierminister Shinzo Abe und weiteren Spitzenpolitikern auch Überlebende teil. Der Gedenktag jährt sich zum 72. Mal. Hiroshima Bürgermeister Kasumi Matsui forderte die japanische Regierung auf, sich für eine atomwaffenfreie Welt einzusetzen. "Die Regierung sollte als Brücke und Vermittler zwischen Ländern agieren, die Atomwaffen besitzen und jenen die keine haben. Und sie sollte den Pazifismus, der in der japanischen Verfassung verankert ist erhalten, und so zur der Erarbeitung eine weltweiten Nuklearwaffenkonvention beitragen." Am 6. August 1945 setzten die USA zum ersten mal eine Atombombe ein, bei der Explosion versank die Stadt in Schutt und Asche. Zehntausende starben in den ersten Sekunden nach der Explosion. Rund 140.000 Menschen starben allein bis Ende 1945 an den Folgen der Radioaktivität, weitere in den späteren Jahren. Nur drei Tage griffen die USA griffen am 9. August 1945 mit einer zweiten Atombombe Nagasaki an. Sechs Tage später kapitulierte das Kaiserreich Japan, was faktisch das Ende des 2. Weltkriegs bedeutete.