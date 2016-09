Die Bilder des chinesischen Staatsfernsehens zeigen die Bauarbeiten an der angeblich höchsten Brücke der Welt. Die Beipanjiang-Brücke im Südwesten Chinas soll so gut wie fertig sein, am Wochenende wurden nach Angaben der chinesischen Regierung die beiden Enden der Hängebrücke miteinander verbunden. Die Brücke verläuft 565 Meter über einem Fluss und ist fast eineinhalb Kilometer lang. Sie übertrumpft nach Behördenangaben eine Flussbrücke in Zentralchina, die bisher als welthöchste Brücke galt. Nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens soll die Brücke Ende des Jahres für den Verkehr freigegeben werden. Dadurch sollen sich Autofahrten zwischen den Provinzen Guizhou und Yunnan von fünf auf weniger als zwei Stunden verringern.