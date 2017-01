Die Menschen in Kalifornien staunten nicht schlecht, als sie am Neujahrstag auf das Wahrzeichen Hollywoods blickten. "Hollyweed" stand in den Hügeln hoch über Los Angeles. "Weed" ist in den USA der Begriff für Marihuana. Vor rund zwei Monaten erst hatten Wähler in einer Volksabstimmung für eine generelle Legalisierung von Marihuana für Erwachsene gestimmt. Es war nicht das erste Mal, dass der Hollywood-Schriftzug in Hollyweed verwandelt wurde. Ein Kunststudent hatte sich den Scherz bereits zum Neujahr 1976 erlaubt.