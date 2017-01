Die Nähe zu einem Fluss, wurde diesem Hotel in Peru zum Verhängnis. Nach heftigen Regenfällen war das Ufer, auf dem auch das dreistöckige Gebäude stand, abgebrochen. Das bei Touristen beliebte Hotel stürzte in den reißenden Fluss. Nach Angaben der lokalen Behörden gab es glücklicherweise keine Toten oder Verletzten. Das Gebäude war rechtzeitig evakuiert worden. Zuvor hatte es zehn Stunden lang ununterbrochen geregnet. Nach den ungewöhnlich heftigen Niederschlägen war es in der Region zu zahlreichen Überschwemmungen gekommen. Straßen waren unpassierbar und Häuser unbewohnbar geworden. Eine Wetterbesserung ist nach Angaben des nationalen Wetterdienstes nicht in Sicht.