Ausnahmezustand: Houston kämpft mit Wassermassen

Wegen des Tropensturms "Harvey" herrscht rund um die US-amerikanische Großstadt Houston noch immer der Ausnahmezustand. Dort sind derzeit Tausende Rettungskräfte im Einsatz. Mit Booten und Helikoptern versuchen sie Menschen zu retten, die von den Wassermassen eingeschlossen sind. Bisher sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Tausende mussten in Notunterkünfte einquartiert werden und die US-Katastrophenschutzbehörde Fema richtet weitere Unterkünfte für Zehntausende Menschen ein. Nach Angaben der Stromversorger waren am Montagmorgen im Großraum Houston mehr als 260.000 Kunden ohne Strom. "Harvey" hat auch Auswirkungen auf die Energiebranche: Raffinerien, Verladeterminals und Bohrplattformen wurden geschlossen. Und die texanische Millionenmetropole Houston bereitet sich auf steigende Pegel vor. Der Höhepunkt werde erst am Mittwoch und Donnerstag erwartet, teilten US-Meteorologen am Montag mit. US-Präsident Donald Trump will Regierungsangaben zufolge am Dienstag in das Katastrophengebiet reisen. Er hatte bereits am Freitag Bundeshilfen für Texas freigegeben. Nach Einschätzung der Behörden wird es Jahre dauern, bis die von "Harvey" verursachten Schäden wieder beseitigt sind.