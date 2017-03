Sohn des Hofbesitzers kokelte - Hunderte Tiere sterben bei Stallbrand

Bei einem Stallbrand in Schleswig-Holstein sind mehrere Hundert Tiere gestorben. 300 Schafe, 500 Lämmer, 80 Rinder und sechs Pferde kamen bei dem Feuer in Elpersbüttel im Landkreis Dithmarschen ums Leben, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der achtjährige Sohn des Hofbesitzers hatte am Dienstagnachmittag mit einem Freund gekokelt und so den Stall in Brand gesetzt. Der Hofbesitzer verständigte die Feuerwehr. Nach Angaben der Polizei sei jedoch "nichts mehr zu retten gewesen". Die Halle sei "bis auf den Grund abgebrannt".

Mutter erlitt Rauchvergiftung

Vermutlich haben sich weitere Tiere in einem nebenstehenden Stall eine Rauchvergiftung zugezogen und müssen laut Polizei möglicherweise getötet werden. Die Mutter des achtjährigen versuchte einige Tiere zu retten und erlitt dabei eine Rauchvergiftung. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kinder wurden vorsorglich untersucht. Beide blieben unverletzt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.